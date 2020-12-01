BOLLETTINO DEL 01 DICEMBRE 2020: 1399 NUOVI POSITIVI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.399 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.773 tamponi effettuati. Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.589Con i nuovi casi sa...

Sono 1.399 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.773 tamponi effettuati. Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.589

Con i nuovi casi salgono a 40.730 gli attuali positivi con un incremento di 106. Di questi 1737 sono i ricoverati, 1.517 pazienti in regime ordinario (-30 rispetto ad ieri ) e 220 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.993 persone. I guariti sono 1259.

Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 357 Catania 614, Messina 86, Ragusa 55, Trapani 69, Siracusa 87, Agrigento 49, Caltanissetta 78, Enna 4.

DATI ITALIA

Sono 19.350 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 785 morti che portano il totale a 56.361 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.350 contagiati

• 785 morti

• 27088 guariti

-81 terapie intensive | -376 ricoveri

182.100 tamponi

Tasso di positività: 10,6% (-1,9%)