BOLLETTINO DEL 05 DICEMBRE: IN SICILIA ALTRI 1240 NUOVI CASI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.240 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.875 tamponi effettuati. I guariti sono di piu': 1756.

Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.723 Con i nuovi casi salgono a 39.540 gli attuali positivi, con un incremento di 190 casi. I ricoverati sono 1.400 pazienti in regime ordinario (-31) e 215 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 37.925 persone.

DATI ITALIA

In calo contagi e vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore: 21.052 nuovi casi e 662 decessi, rispetto ai 24.099 positivi di venerdì e agli 814 morti.

194.984 i tamponi processati, 18mila in meno. Tuttavia la percentuale positivitamponi scende al 10,7% dall'11,32% di 24 ore fa. Prosegue il calo delle terapie intensive, 50 in meno, 3.517 in tutto. I ricoveri ordinari scendono di ben 1.042 unità,per un totale di 30.158

I guariti sono 23.923.

