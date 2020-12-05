BOLLETTINO DEL 05 DICEMBRE: IN SICILIA ALTRI 1240 NUOVI CASI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 1.240 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.875 tamponi effettuati. I guariti sono di piu': 1756.
Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.723 Con i nuovi casi salgono a 39.540 gli attuali positivi, con un incremento di 190 casi. I ricoverati sono 1.400 pazienti in regime ordinario (-31) e 215 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 37.925 persone.
DATI ITALIA
In calo contagi e vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore: 21.052 nuovi casi e 662 decessi, rispetto ai 24.099 positivi di venerdì e agli 814 morti.
194.984 i tamponi processati, 18mila in meno. Tuttavia la percentuale positivitamponi scende al 10,7% dall'11,32% di 24 ore fa. Prosegue il calo delle terapie intensive, 50 in meno, 3.517 in tutto. I ricoveri ordinari scendono di ben 1.042 unità,per un totale di 30.158
I guariti sono 23.923.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 21.052 contagiati
• 662 morti
• 23.923 guariti
-50 terapie intensive | -1.042 ricoveri
194.984 tamponi
Tasso di positività: 10,8%