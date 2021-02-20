BOLLETTINO DEL 20 FEBBRAIO: LA CURVA CONTINUA A SCENDERE IN SICILIA, 474 NUOVI CASI E 18 MORTI

Sono 474 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.307 tamponi processati e una incidenza ferma al 2,1%. La regione resta stabilmente all'undicesimo posto nel numero dei nuovi...

Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.981. Gli attualmente positivi sono 29.906, con una diminuzione di altri 1663 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 2.119. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.007, 27 in meno rispetto a ieri e scendono di nuovo anche i ricoveri in terapia intensiva: 145, ovvero 5 in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 221 casi, Catania 79, Siracusa 45, Messina 34, Agrigento 24, Ragusa 21, Trapani 18, Enna 17, Caltanissetta 15.

DATI ITALIA

In lieve calo i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore:14.931 a fronte dei precedenti 15.479.Anche i decessi sono diminuiti 251, venerdì erano 353.Questi i dati del Ministero della Salute.

Tamponi eseguiti 306.078, con indice di positività in calo da 5,2% a 4,9%.

In terapia intensiva 2.063 ricoverati, +4 tra entrate ed uscite. Nei reparti ordinari 17.725 i ricoverati,-106 rispetto alle precedenti 24 ore.

Lombardia 3.019 nuovi casi,Veneto 1.244 E.Romagna 1.729, Campania 1.677.