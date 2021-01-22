95047

BOLLETTINO DEL 22 GENNAIO 2021: IN SICILIA 1355 NUOVI POSITIVI E 32 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, venerdi 22 gennaio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della...

22 gennaio 2021 17:16
News
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, venerdi 22 gennaio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.355 e il totale da inizio epidemia sale così a 127.719.

Attualmente positive sono 47.289 persone. Trentadue nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.161.

I guariti ammontano invece a 77.269, +932 in più rispetto a quanto registrato ieri.

DATI ITALIA

Coronavirus, 13.633 contagiati, 472 morti e 27.676 guariti nelle ultime 24 ore in Italia.
1.308.262 le dosi di vaccino somministrate in totale.

