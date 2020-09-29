BOLLETTINO DEL 29 SETTEMBRE: IN SICILIA CONTAGI IN SALITA, 163 I NUOVI CASI

Continua a crescere la diffusione del coronavirus in Sicilia. E dopo i 102 casi di ieri, oggi l'aumento è ancora più robusto. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle u...

Continua a crescere la diffusione del coronavirus in Sicilia. E dopo i 102 casi di ieri, oggi l'aumento è ancora più robusto. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 163 nuovi contagi da Sars-Cov-2 a fronte però di un "salto triplo" dei tamponi processati dal sistema sanitario regionale, passati dai 2414 di ieri ai 6.115 di oggi. Si registra anche una nuova vittima.

DATI PER PROVINCIA:

92 PALERMO

24 CATANIA

24 SIRACUSA

12 TRAPANI

5 MESSINA

4 CALTANISSETTA

1 RAGUSA

1 AGRIGENTO

La Regione SICILIA segnala che dei nuovi positivi, n.2 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa.

I nuovi 163 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.787, di cui 2.478 in isolamento domiciliare, 293 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 294) e 16 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.948 , le guarigioni sono 3.851, mentre i decessi salgono a 310.

DATI ITALIA

Sono 1.648 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24 morti, che portano il totale a 35.875 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 90.185 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 271, con un incremento di 7 unità. La Campania, con 289 casi da ieri, è la regione con l'aumento più consistente. Nessuna regione ha registrato zero contagi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1648 contagiati

• 24 morti

• 1316 guariti

+7 terapie intensive | +71 ricoveri

90.185 tamponi