BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 2 APRILE: NELLE ULTIME 24 ORE 760 DECESSI, I CASI POSITIVI +2477, I GUARITI 1431.

Anche oggi i numeri della Protezione Civile mostrano una sostanziale stabilità della curva epidemica.I nuovi contagi sono stati 4.668 poco più di un centinaio in meno di ieri, per un totale da inizio...

I nuovi contagi sono stati 4.668 poco più di un centinaio in meno di ieri, per un totale da inizio epidemia di oltre 115mila casi. Segno che il virus circola ancora in misura importante anche se non come la settimana scorsa.

Leggermente in discesa il numero dei nuovi attualmente positivi, che sono poi quelli in carico al sistema di assistenza. Erano saliti di 2.937 casi ieri, sono scesi a 2.477 oggi. Salgono ancora molto i nuovi positivi in isolamento domiciliare, 2.322 in un solo giorno, per un totale di oltre 50mila.

Ma a fare un grande balzo in avanti è anche il numero dei guariti, 1.431 in piu', mentre i nuovi accessi alle terapie intensive sono stati solo 18.

Sempre tanti i morti, 760 nella giornata di oggi, leggermente in salita rispetto a ieri con un totale che sfiora oramai il tetto dei 14.000 (13.915).

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 83.049 (+2.477)

• morti: 13.915 (+760)

• guariti: 18.278 (+1.431)

TOTALE CASI: 115.242 (+4.668)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 2 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833.

Di questi sono risultati positivi 1.791 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.606 persone (+62).

Sono ricoverati 576 pazienti (+8 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6) e 93 deceduti (+5).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato

www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.