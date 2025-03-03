BOLLETTINO MEDICO: IL PAPA AL GEMELLI, DUE EPISODI DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA. PROGNOSI RISERVATA

Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo".Così il Bolletti...

Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo".

Così il Bollettino medico serale. "Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni".

"Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata", si legge nel Bollettino medico serale.

Per approfondire

La situazione questa mattina. "Il Papa ha riposato bene tutta la notte". Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Al suo diciottesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, stamattina "si è svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata", riferiscono fonti vaticane.

Secondo le stesse fonti, il fatto che stanotte il Pontefice abbia "riposato bene" fa pensare che, come avvenuto già ieri, non sia sottoposto a ventilazione meccanica, e che la somministrazione di ossigeno avvenga tramite le cannule nasali.

Per quanto riguarda la polmonite bilaterale, "la situazione è stabile", seguendo quella che era stata descritta nei giorni scorsi come "un'evoluzione naturale per una persona sottoposta alla terapia".

Prosegue la maratona di preghiera dei rosari serali in Piazza San Pietro per la salute di papa Francesco ricoverato al Gemelli. Questa sera sarà il cardinale Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi, a guidare la recita del Rosario alle ore 21.00, con la partecipazione dei fedeli e dei cardinali presenti a Roma. Lo comunica su X la Segreteria di Stato della Santa Sede.