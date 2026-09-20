Bollo auto, rivoluzione dal 2027: 30 milioni di veicoli verso l’esenzione, ecco chi non pagherà più

L’esenzione riguarderebbe le auto fino a 80 kW di potenza

Dalla Pandina alla Jeep Avanger. Ad essere esentato dal pagamento del bollo auto l'anno prossimo sarà, secondo le stime del governo, il 70% del parco circolante in Italia, che tradotto in numeri significa circa 30 milioni di autovetture.

LE AUTO ESENTATE: L'elenco delle auto fino a 80kW di potenza è lungo.

Alcuni esempi li ha fatti direttamente il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: Clio, Polo, Yaris, Panda, 500 (nella versione Hybrid). E a queste si aggiungono ad esempio anche la Dacia Sandero o la Jeep Avenger 1.2. Ad essere maggiormente interessate sono le auto del segmento A, ossia le cosiddette citycar, vetture di dimensioni compatte con una lunghezza generalmente inferiore ai 3,70-3,85 metri, progettate principalmente per la mobilità urbana. Il secondo segmento coinvolto è il B, ossia le utilitarie compatte, con una lunghezza compresa indicativamente tra i 3,7 e i 4,2 metri. Ci sono poi molti B-Suv e piccoli crossover, vetture con una carrozzeria rialzata ma anche in questo caso di dimensioni compatte, lunghe in genere tra i 4,20 e i 4,50 metri.

Escluse invece, come spiega il Codacons, le auto sportive, del segmento D (vetture di medie o grandi dimensioni, con una lunghezza compresa indicativamente tra i 4,5 e i 5 metri), i C-Suv, la maggior parte delle berline.

COME CAPIRE SE LA PROPRIA AUTO E' ESENTATA: Per capire se la propria autovettura rientra nei criteri fissati dal decreto approvato in cdm occorre controllare sul certificato di circolazione il campo P.2, dove è riportata la potenza del motore in kW. Il bollo auto infatti si calcola su questo valore e non sulla potenza di sistema complessiva che, ad esempio, nel caso delle autovetture ibride è costituita dalla somma della potenza generata dal motore termico e da quello elettrico. Il legislatore considera, nel caso delle ibride, solo la potenza erogata dal motore termico.

STOP AL BOLLO MA PER UNA SOLA AUTO O MOTO: Il provvedimento specifica che nel caso di proprietari di più auto, l'esenzione spetta solo a quella con minore potenza e, in caso di pari potenza, a quella che paga solitamente il bollo più basso. Per le moto e ciclomotori l'esenzione è invece totale, senza specifiche di potenza, ma anche in questo caso se si posseggono più due ruote, l'agevolazione spetta ad una sola, quella con minore potenza. Non è inoltre cumulabile con quella usufruita per un'autovettura intestata allo stesso proprietario.