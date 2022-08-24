BOLOGNA: DONNA UCCISA A MARTELLATE DALL'EX COMPAGNO. IL KILLER È UN CALCIATORE CHE HA GIOCATO IN SQUADRE SICILIANE

Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa ieri sera a Bologna. Arrestato il compagno 27enne, Giovanni Padovani. Il femminicidio è avvenuto in via dell’Arcoveggio, nel cortile condomin...

Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa ieri sera a Bologna. Arrestato il compagno 27enne, Giovanni Padovani. Il femminicidio è avvenuto in via dell’Arcoveggio, nel cortile condominiale.

Stando a quanto riportato dalla Polizia, l’uomo avrebbe utilizzato anche un martello. L’intervento delle volanti è avvenuto alle 21.30 dopo la segnalazione di una violenta lite. La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l’aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

Si è appreso che la donna, a fine luglio, aveva presentato denuncia contro l’ex compagno, da cui si era lasciata da qualche mese. L’indagato è un calciatore ed ex modello, originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Ha militato in varie squadre di serie C e D: tra cui il Foligno calcio, il Troina, Giarre e ora la Sancataldese, team siciliano.

Sarebbe arrivato a Bologna in aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa.