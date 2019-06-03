BOLOGNA: DORMONO IN CORSIA, INFERMIERI LICENZIATI

Due infermieri e un operatore socio sanitario sono stati licenziati dall'Azienda Usl di Bologna.Sono accusati di aver dormito in una stanza mentre erano di turno nel reparto di medicina dell'ospedale...

