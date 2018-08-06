BOLOGNA, ESPLODE UN TIR: ENORME INCENDIO NEL RACCORDO AUTOSTRADALE. DUE MORTI, 67 FERITI

Arrivano nuovi e terrificanti dettagli da Bologna dove poco fa un’esplosione causata da un incidente in tangenziale ha provocato almeno 2 morti e 65 feriti, tra cui 14 molto gravi. La deflagrazione ha...

Arrivano nuovi e terrificanti dettagli da Bologna dove poco fa un’esplosione causata da un incidente in tangenziale ha provocato almeno 2 morti e 65 feriti, tra cui 14 molto gravi. La deflagrazione ha innescato altre esplosioni a catena che hanno coinvolto anche numerose auto di concessionarie che si trovano vicino al punto dell’impatto. Sventrate finestre di molte abitazioni, panico in città.

Il drammatico incidente ha visto coinvolta un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile ed è avvenuto in zona Borgo Panigale e il tremendo boato è stato avvertito in quasi tutta la città.

Fra i feriti anche undici carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale.