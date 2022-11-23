BOLOGNA: LORENZO BASTELLI È MORTO, LA MAMMA CHIESE DI SCRIVERGLI.

Lo scorso ottobre, la sua mamma aveva lanciato un appello sui social chiedendo di inviare una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutare il figlio Lorenzo Bastelli - 14enne bolognese cos...

Lo scorso ottobre, la sua mamma aveva lanciato un appello sui social chiedendo di inviare una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutare il figlio Lorenzo Bastelli - 14enne bolognese costretto a casa dalla recidiva di un sarcoma di Ewing - a distrarsi, a conoscere il mondo e non pensare alla sua malattia.

A quell'appello avevano risposto tantissime persone che avevano spedito a Castel San Pietro Terme, all’indirizzo di residenza del ragazzino iscritto alla prima liceo scientifico, un pensiero, una fotografia o semplicemente un saluto.

Ieri notte, Lorenzo Bastelli, è stato vinto dal male: a dirlo, sulla suo profilo Facebook è la madre, Francesca Ferri. «Lorenzo - scrive in un post - ci ha lasciato alle 2.22 di ieri 22/11/22.

Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre 'mamma ti amò. Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo.

Parlerò a nome suo, sono sicura - prosegue la mamma - che Lorenzo abbia vissuto l’ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all’amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile.

Grazie - conclude - abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi»