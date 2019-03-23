BOLOGNA, PRECIPITANO DALL’OTTAVO PIANO: MORTI DUE RAGAZZI DI 11 E 14 ANNI

Due ragazzi, di undici e quattordici anni secondo le prime informazioni, sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio.È succe...

Due ragazzi, di undici e quattordici anni secondo le prime informazioni, sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio.

È successo intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimarli.

Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo.

I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull’asfalto.

notizia in aggiornamento