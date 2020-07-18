BOMBA D'ACQUA E TROMBA D'ARIA, TRA RAMACCA E SCORDIA

Una bomba d'acqua si è abbattuta tra Ramacca e Scordia dove si è anche verificata una tromba d'aria.I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un'auto travolta dall'acqua in una discesa, mentr...

Una bomba d'acqua si è abbattuta tra Ramacca e Scordia dove si è anche verificata una tromba d'aria.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un'auto travolta dall'acqua in una discesa, mentre i vigili del fuoco a Scordia stanno mettendo in salvo gli ospiti di una casa di riposo scoperchiata dal vento. Per fortuna nessun ferito, gli anziani sono stati messi in salvo con l'ausilio anche del personale della struttura.

Un anziano è stato tratto in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco e dal Nucleo Sommozzatori dei vigili nel centro di Scordia dopo essere rimasto bloccato con l'acqua che gli aveva invaso l'abitacolo della macchina. Ha atteso l'arrivo dei soccorsi salendo sul tetto della macchina. Sul posto anche personale del 118.

Sempre a Scordia un'altra persona è stata salvata dai Vigili del Fuoco, intrappolata dall'acqua nell'abitacolo della sua auto., un allagamento si è verificato in via Giacomo Matteotti, sul posto sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.

A Ramacca in contrada Torricella, si è verificato uno smottamento con alberi sradicati, sul posto due squadre dei VVF, quella del distaccamento Catania Sud e quella di Caltagirone

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO