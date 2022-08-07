BOMBA D'ACQUA SU CALTANISSETTA E SAN CATALDO, DECINE DI INTERVENTI PER I VIGILI DEL FUOCO

Un forte temporale si è abbattuto su Caltanissetta e San Cataldo a partire dalle 15 di oggi, perdurando fino a poco prima delle 16. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 rich...

Un forte temporale si è abbattuto su Caltanissetta e San Cataldo a partire dalle 15 di oggi, perdurando fino a poco prima delle 16. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 richieste di interventi per alberi su strada, tombini saltati e case allagate.

In particolare alberi si sono abbattuti su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone. Diverse persone hanno contattato per l'allagamento delle loro abitazioni a Caltanissetta in viale Luigi Monaco e via Due Fontane e a San Catalto in via Babbaurra.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità. Nessuno è rimasto ferito.