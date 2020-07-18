BOMBA D'ACQUA TRA RAMACCA E SCORDIA, GRAVI DANNI - LE FOTO

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d'aria. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un'auto travolta dall'a...

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d'aria. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un'auto travolta dall'acqua in una discesa.

A Scordia il vento ha scoperchiato una casa di riposo: gli anziani sono stati messi in salvo dal personale della struttura.

Sono già due le persone soccorse e messe in salvo, in altrettanti interventi, dai vigili del fuoco e dai sommozzatori dei pompieri a Scordia: una che era rimasta intrappolata all'interno della sua auto, e un anziano che era riuscito a liberarsi e a salire sul tetto della propria vettura. Le strade di Scordia si sono trasformate in vorticosi torrenti per l'acqua caduta. Sul posto stanno operando anche carabinieri, volontari e personale medico del 118. Violenti temporali si sono registrati anche in altre aree del Catania, come la zona Ionica: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nell'Acese per allagamenti e alberi divelti.

