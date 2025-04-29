BONUS BEBÈ 2025, AL VIA LE DOMANDE. ALBANO: «INNALZATA SOGLIA ISEE, PIÙ BENEFICIARI»

E' partita in Sicilia la nuova campagna per il bonus bebè 2025, il contributo di mille euro destinato ai neo-genitori residenti nell’Isola.L’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche soci...

E' partita in Sicilia la nuova campagna per il bonus bebè 2025, il contributo di mille euro destinato ai neo-genitori residenti nell’Isola.

L’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l’avviso che disciplina il beneficio, confermando una formula ormai consolidata ma introducendo novità importanti, come l’innalzamento della soglia Isee per ampliare la platea dei beneficiari.

Come già avvenuto negli anni precedenti, per garantire una gestione più equa delle risorse e una distribuzione ordinata dei fondi, sono stati previsti due distinti elenchi degli aventi diritto: il primo, con scadenza al 30 giugno, includerà i nati tra il primo ottobre 2024 e il 31 marzo 2025; il secondo, con scadenza al 31 dicembre, riguarderà i bambini venuti alla luce tra il primo aprile e il 30 settembre 2025.

L’assessora Nuccia Albano ha sottolineato che il bonus rappresenta un sostegno concreto alle famiglie in un momento particolarmente delicato come quello della nascita o dell’adozione di un figlio, ribadendo l’impegno della Regione a contrastare le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale. «Rispetto allo scorso anno, abbiamo deciso di innalzare la soglia Isee per consentire a un numero sempre maggiore di famiglie di accedere al bonus», ha dichiarato, evidenziando come questa misura sia parte di un quadro più ampio di riforme sociali.

Potranno richiedere il bonus tutti i genitori, naturali o adottivi, con un Isee non superiore a 10.140 euro, limite che corrisponde a quello previsto per l’assegno di inclusione dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le domande devono essere presentate direttamente ai Comuni di residenza, i quali successivamente le inoltreranno all’assessorato regionale per la formazione delle graduatorie e la distribuzione delle risorse.

Una volta concluse queste operazioni, saranno le stesse amministrazioni comunali a erogare il contributo ai beneficiari. L’avviso completo, con tutte le indicazioni operative, è disponibile per la consultazione sul portale istituzionale della Regione Siciliana.