BONUS FIGLIO 2025: AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI 1.000 EURO A PATERNO'
Il Comune di Paternò informa i cittadini che sul sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso per l’ottenimento del Bonus Figlio da 1.000 euro, un contributo regionale destinato alle famiglie per la nascita o l’adozione di un bambino, relativo al periodo 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025.
Scadenze per la presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle istanze varia in base alla data di nascita o adozione del minore:
- Entro il 16 maggio 2025 per i bambini nati o adottati tra:
- il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024 (solo per coloro che non hanno già presentato richiesta),
- il 1° gennaio e il 31 marzo 2025;
- Entro il 14 novembre 2025 per i bambini nati o adottati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025.
Requisiti per accedere al bonus
Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o comunitaria, oppure permesso di soggiorno in corso di validità (con residenza in Sicilia da almeno 12 mesi alla data del parto o dell’adozione);
- Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento della nascita o dell’adozione del minore;
- Il bambino deve essere nato o adottato nel territorio siciliano;
- Il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 10.140,00 euro.
Dove trovare informazioni e modulistica
Tutti i dettagli, la modulistica e la documentazione necessaria per presentare la domanda sono disponibili:
- sul sito istituzionale del Comune di Paternò