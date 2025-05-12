95047

BONUS FIGLIO 2025: AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI 1.000 EURO A PATERNO'

Il Comune di Paternò informa i cittadini che sul sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso per l’ottenimento del Bonus Figlio da 1.000 euro, un contributo regionale destinato alle famiglie per la...

A cura di Redazione Redazione
12 maggio 2025 09:38
BONUS FIGLIO 2025: AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI 1.000 EURO A PATERNO' -
News
Condividi

Il Comune di Paternò informa i cittadini che sul sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso per l’ottenimento del Bonus Figlio da 1.000 euro, un contributo regionale destinato alle famiglie per la nascita o l’adozione di un bambino, relativo al periodo 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025.

Scadenze per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle istanze varia in base alla data di nascita o adozione del minore:

  • Entro il 16 maggio 2025 per i bambini nati o adottati tra:
    • il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024 (solo per coloro che non hanno già presentato richiesta),
    • il 1° gennaio e il 31 marzo 2025;
  • Entro il 14 novembre 2025 per i bambini nati o adottati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025.

Requisiti per accedere al bonus

Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o comunitaria, oppure permesso di soggiorno in corso di validità (con residenza in Sicilia da almeno 12 mesi alla data del parto o dell’adozione);
  • Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento della nascita o dell’adozione del minore;
  • Il bambino deve essere nato o adottato nel territorio siciliano;
  • Il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 10.140,00 euro.

Dove trovare informazioni e modulistica

Tutti i dettagli, la modulistica e la documentazione necessaria per presentare la domanda sono disponibili:

  • sul sito istituzionale del Comune di Paternò
📎 Scarica documento allegato
Ecco un possibile articolo da pubblicare:

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047