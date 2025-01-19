BONUS LAVASTOVIGLIE 2025 SICILIA: REQUISITI E MODALITÀ PER RICHIEDERE FINO A 200 EURO

Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato l’avviso che regola l’accesso al contributo a fondo perduto destinato a chi ha acquistato una lavastoviglie per uso domestico tra il 16...

Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato l’avviso che regola l’accesso al contributo a fondo perduto destinato a chi ha acquistato una lavastoviglie per uso domestico tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. L’iniziativa, prevista dalla legge regionale 25/2024, mira a promuovere l’uso razionale dell’acqua nelle famiglie siciliane.

Con una dotazione finanziaria di 196 mila euro, il bonus consente di ottenere un rimborso fino a 200 euro, pari al massimo al 50% della spesa sostenuta.

Possono accedere al contributo i residenti in Sicilia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano acquistato una lavastoviglie e siano in possesso dei requisiti richiesti, tra cui l’assenza di condanne penali.

Le agevolazioni verranno erogate fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. I termini per la presentazione delle richieste saranno resi noti con un ulteriore avviso sul sito del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e sul portale della Regione Siciliana.

L’avviso con tutti i dettagli e la documentazione necessaria è consultabile sui siti istituzionali della Regione Siciliana e del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

