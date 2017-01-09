Bonus mamma domani 2017: 800 euro donne incinte 7° mese di gravidanza

Bonus mamma domani 2017, è il nuovo aiuto economico che il governo Renzi ora Gentiloni, ha messo in campo nel 2017 insieme ad altre misure nuove, prorogate e confermate con la nuova Legge di Bilancio...

Vediamo quindi in dettaglio cos'è il nuovo bonus 800 euro per le donne in gravidanza, come funziona il premio mamme domani 2017 a chi spetta e come fare domanda Inps bonus donne incinte 2017 e quali sono gli altri aiuti contributi e sostegni confermati e/o prorogati per il 2017 con la nuova Manovra.

Bonus mamma domani 2017 cos'è e come funziona?

Il bonus mamma domani 2017, è una nuova agevolazione che il Governo Renzi ora Gentiloni, ha voluto inserire nel testo della Legge di Stabilità 2017 come misura atta a sostenere il reddito delle donne in gravidanza che devono sostenere ingenti costi sia dal punto di vista diagnostico che di prodotti per la prima infanzia.

Nella Legge di Bilancio 2017, il pacchetto riservato alle future mamme e al voucher asilo nido e baby sitter, è di 600 milioni di euro ed oltre al nuovo premio mamme domani, prevede anche la riconferma del bonus baby-sitter pari a 600 euro al mese da richiedere al posto del congedo facoltativo, bonus bebè 2017 di 960 euro l'anno per i primi tre anni di vita e nuovo buono nido 2017 da 1000 euro l'anno per 3 anni per aiutare le famiglie a pagare il costo della retta degli asili nido pubblici e privati.

A chi spetta bonus mamme 800 euro 2017? Requisiti: donne incinte al settimo mese di gravidanza

Il bonus gravidanza 2017, è il nuovo contributo economico, previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, da destinare alle mamme, a partire dal 7° mese di gravidanza.

Il premio mamme domani 2017, è quindi un nuovo bonus 800 euro 2017 da erogare una tantum alla futura mamma, al fine di aiutarla a coprire le spese di esami e diagnostica e le spese per il bambino, subito dopo la nascita.

Per sapere a chi spetta il bonus gravidanza 2017, i requisiti e le condizioni per accedere al premio, dobbiamo attendere il decreto attuativo.

Dalla bozza del testo della Legge di Bilancio 2017, al Titolo III Capitolo 2, si legge comunque che questo nuovo bonus erogato dalla Stato è un "Premio alla nascita" che parte dal 1° gennaio 2017, e prevede l'erogazione di un assegno da 800 euro in un'unica soluzione, alla futura mamma, indipendentemente dal reddito.

A partire dal 2017, quindi, le future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza, se vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare l'apposita domanda all'INPS, per via telematica.

Bonus mamma domani 2017 requisiti ISEE: tra gli emendamenti di modifica alla Legge di Bilancio 2017 già approvati dalle Commissioni alla Camera, ce ne è uno che ha introdotto tra i requisiti bonus mamma, l'avere un ISEE inferiore a 13.000 euro. Tale provvedimento non è stato approvato in via definitva, per cui il bonus donne incinte 2017 o bonus mamma domani 2017 è indipendente dal reddito della futura mamma.

Bonus mamme 2017 modulo domanda:

Come tutti i bonus famiglia, che vanno dal bonus bebè ai voucher baby sitter, anche il bonus mamme domani devono essere richiesti all’Inps per via telematica.

Per conoscere le modalità su come presentare la domanda bonus mamme 2017, si deve però attendere l’approvazione definitiva del testo della legge di Stabilità, l’emanazione del decreto attrattivo e la circolare INPS che ne spieghi i requisiti e le eventuali condizioni di reddito ISEE, per accedere al nuovo beneficio.

La domanda bonus donne incinte 2017 va presentata all'Inps, SOLO al compimento del 7° mese di gravidanza.

