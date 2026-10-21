Bonus mamme 2026, fino a 720 euro dall'INPS: domande aperte, ecco chi può richiederlo
L'INPS attiva le domande per le madri lavoratrici con almeno due figli. Contributo fino a 720 euro: requisiti e scadenze.
Nuovo sostegno economico per le madri lavoratrici con almeno due figli. L'INPS ha attivato il servizio per richiedere il Bonus mamme 2026, un contributo fino a 720 euro complessivi, erogato in un'unica soluzione. La novità è stata pubblicata sul portale dell'Istituto il 20 ottobre.
Il beneficio prevede 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, di attività lavorativa svolta nel 2026, fino a un massimo di 12 mensilità. L'importo effettivo dipenderà quindi dai mesi di lavoro maturati durante l'anno.
Chi può richiedere il bonus
Il contributo è destinato alle madri lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Sono escluse le lavoratrici domestiche e le madri con almeno tre figli assunte a tempo indeterminato che possono già beneficiare dello specifico esonero contributivo previdenziale.
Come e quando presentare domanda
Per ottenere il contributo è necessario presentare un'apposita richiesta all'INPS. Le domande possono essere inoltrate attraverso il servizio online disponibile sul sito dell'Istituto, tramite il Contact Center oppure rivolgendosi a un patronato.
La scadenza per presentare domanda è fissata al 31 dicembre 2026. Per le lavoratrici che maturano i requisiti nel mese di dicembre, il termine viene prorogato al 31 gennaio 2027.
Fino a 720 euro in un'unica soluzione
Il bonus non sarà versato mensilmente, ma in un'unica soluzione, calcolata in base ai periodi di lavoro riconosciuti nel corso del 2026.
L'INPS ha illustrato le modalità di accesso, i requisiti e le procedure di pagamento attraverso la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026.
Per verificare la propria situazione e inoltrare la richiesta è possibile consultare direttamente il portale ufficiale dell'Istituto.