BONUS PUBBLICITÀ 2024, RIMBORSO DEL 75% DEGLI INVESTIMENTI: TUTTE LE INFO

Il Bonus Pubblicità torna anche nel 2024. L’agevolazione può essere chiesta dal 1° marzo al 2 aprile 2024: si tratta di un’agevolazione che consiste in un credito di imposta per coloro che decidono di...

Il Bonus Pubblicità torna anche nel 2024.

L’agevolazione può essere chiesta dal 1° marzo al 2 aprile 2024: si tratta di un’agevolazione che consiste in un credito di imposta per coloro che decidono di pubblicizzare la propria attività attraverso i quotidiani sia cartacei che online. Quest’anno il termine è slittato di due giorni a causa della concomitanza con le feste pasquali.

Se sei un’impresa che vuole raggiungere il successo puoi sponsorizzare la tua attività sul nostro giornale. 95047.it dando visibilità a piccole e grandi aziende dal settore food, dell’agroalimentare e dell’industria. Esperti nel campo della comunicazione ti guideranno in tutte le fasi della campagna pubblicitaria, si occuperanno degli articoli e della visibilità della tua azienda sui più popolari social network.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono presentare:

– la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

– la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrare è inoltre possibile scaricare i modelli e le istruzioni per richiedere il Bonus Pubblicità 2024.