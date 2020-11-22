BONUS SICILIA, L'ELENCO DELLE 57.960 IMPRESE CHE RICEVERANNO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Sono 57.960 le imprese siciliane che riceveranno il “Bonus Sicilia“, il contributo a fondo perduto che la Regione Siciliana erogherà a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e d...

Sono 57.960 le imprese siciliane che riceveranno il “Bonus Sicilia“, il contributo a fondo perduto che la Regione Siciliana erogherà a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi dell’Isola.

Secondo i dati trasmessi dall’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica e resi pubblici dal dipartimento delle Attività produttive le istanze presentate online tramite la piattaforma SiciliaPei entro i termini previsti dall’avviso sono state 57.985, di cui 25 sono risultate non ammissibili per mancanza di requisiti.

Considerata la dotazione finanziaria di 125 milioni di euro, il contributo spettante a ciascun impresa richiedente è di 2.156,65 euro. “L’importo che la Regione verserà direttamente nei conti correnti di tutte le imprese che hanno partecipato al bando – spiega l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano – è un effetto della ripartizione della dotazione finanziaria tra tutte le imprese per le quali l’attività istruttoria è conclusa ed è autorizzata la liquidazione. Si tratta dunque di un sostegno che, per quanto obiettivamente esiguo, potrebbe aiutare molti a resistere ai morsi di questa terribile crisi economica determinata dalla pandemia”.

Contestualmente all’erogazione dei contributi la Regione Siciliana procederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese per l’accesso al Bonus Sicilia. L’elenco delle imprese ammesse e non ammesse al contributo è consultabile sul sito della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Po- Fesr www.euroinfosicilia.it.