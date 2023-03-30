BONUS TRASPORTI DA 60 EURO PER TRENI E BUS: ECCO CHI NE HA DIRITTO E COME FARE A RICEVERLO. OPERATIVO TRA UN MESE

Via libera all'operatività del bonus trasporti da 60 euro per chi nel 2022 ha avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.I ministri Giancarlo Giorgetti (Mef), Marina Elvira Calderone (mi...

I ministri Giancarlo Giorgetti (Mef), Marina Elvira Calderone (ministero del Lavoro) e Matteo Salvini (Mit) hanno firmato il decreto che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto legge sui carburanti con stanziamenti per 100 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it

Il portale dove presentare la domanda per il bonus trasporti non è però ancora operativo. Sarà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo firmato da Mef, Mimit e ministero del Lavoro da parte degli organi di controllo. Lo precisa il Mef in una nota In particolare, il decreto dovrà essere sottoposto alla Corte dei Conti che avrà 30 giorni per l’esame. Di fatto il bonus potrebbe essere operativo non prima di un mese