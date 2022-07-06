BOOM DI CASI A BELPASSO, + 148 IN CINQUE GIORNI, SONO 378 I CASI ATTIVI

Crescono di 148 soggetti i casi positivi al Covid-19 nel comune di Belpasso, negli ultimi cinque giorni portando i casi attivi a 378Il post del Sindaco: Cari concittadini, incredibile ma vero, mi corr...

Il post del Sindaco: Cari concittadini, incredibile ma vero, mi corre l'obbligo fare un altro aggiornamento Covid a pochissimi giorni di distanza dall'ultimo. Siamo in estate, eppure i numeri non sono praticamente mai stati così alti, il dato ufficiale odierno prosegue il post a Belpasso è di 378 positivi attivi ben 148 in più rispetto ai 230 comunicati da me solo 5 giorni fa.

L'impennata è impressionante e, non bisogna certo aspettare una disposizione ministeriale per ripristinare, a livello personale, tutte quelle misure di prevenzione che in passato ci hanno preservato da ondate di contagi oltremodo più ampie.

In primis le mascherine! Non abbandoniamole, piuttosto non smettiamo di utilizzarle, così come l'igiene personale, disinfettiamo le mani e non tocchiamo naso, occhi e bocca se non siamo sicuri.

Gli amici? Prediligiamo uscite all'aperto, in sicurezza, proviamo a contenere, e in questo i miei concittadini si sono sempre dimostrati maturi conclude il sindaco.