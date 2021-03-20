BOOM DI CONTAGI COVID19 A SANTA MARIA DI LICODIA , IL SINDACO CHIEDE LA ZONA ROSSA

Purtroppo la curva dei contagi a Santa Maria di Licodia continua a crescere; 81 i positivi registrati dall'Asp, ma conteggiando quelli di cui abbiamo contezza ufficiosamente, il numero supera i 100.La...

Purtroppo la curva dei contagi a Santa Maria di Licodia continua a crescere; 81 i positivi registrati dall'Asp, ma conteggiando quelli di cui abbiamo contezza ufficiosamente, il numero supera i 100.

La situazione ci preoccupa, a dirlo è il sindaco di Santa Maria di Licodia Totò Mastroianni, che vista la crescita esponenziale dei numeri dei contagi ha chiesto l’istituzione della Zona Rossa nel proprio comune e nelle prossime ore istituirò il Centro Operativo Comunale.

Devo constatare, continua il Sindaco, che alle tante richieste di controlli più pressanti rivolti al sindaco ed all'amministrazione, non corrispondono comportamenti responsabili dei cittadini. Il controllo deve partire dai genitori, soprattutto per quanto riguarda i più giovani che contrariamente alla prima ondata del virus, sono più colpiti dalle varianti e che spesso si rendono protagonisti di assembramenti senza il minimo utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte iniziando dalle nostre famiglie, con cautela, evitando la minima occasione di contatto con persone non conviventi. Solo così potremo arrestare il virus nelle more della campagna vaccinale. Vi terrò informati sugli svilupp

