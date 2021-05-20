BOOM DI CONTAGI , MALETTO ZONA ROSSA

Una nuova zona rossa in Sicilia: si tratta del Comune di Maletto, in provincia di Catania. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia da sabato 22 maggio a...

Con la stessa ordinanza, anche il Comune di Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, essendo inferiore ai mille abitanti, viene inserito tra quelli nei quali avverrà la cosiddetta “vaccinazione di massa”.

Alla luce delle nuove disposizioni nazionali per lo spostamento tra regioni “gialle” e sul rilascio del “green pass” viene anticipata al 23 maggio la cessazione dell’efficacia dell’ordinanza regionale n. 36 del 7 aprile scorso che aveva prorogato (al 31 maggio) le misure di contenimento per gli arrivi in Sicilia (registrazione sul portale, tamponi, etc).