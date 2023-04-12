BORGHESE APRE IL SUO RISTORANTE NEL CASINÒ DI VENEZIA: PRENOTAZIONI GIÀ CHIUSE PER 3 MESI

Alessandro Borghese, il famoso chef televisivo, ha aperto il suo ristorante all’interno di Ca’ Vendramin, il Casinò storico di Venezia. Ancora una volta alta cucina e azzardo hanno fatto centro, vedia...

Alessandro Borghese, il famoso chef televisivo, ha aperto il suo ristorante all’interno di Ca’ Vendramin, il Casinò storico di Venezia. Ancora una volta alta cucina e azzardo hanno fatto centro, vediamo come e perché questo mix funziona così bene nel mondo.

Connubio vincente quello tra cucina e azzardo. Lo sa molto bene Alessandro Borghese che, nel 2022, ha inaugurato il suo nuovo ristorante nel piano inferiore del Casinò di Venezia, edificio storico, tra i primi al mondo. Dobbiamo dire, infatti, che con la crescita dei casinò online con soldi veri, i casinò reali hanno vissuto un periodo di grande crisi. Va da sé che mentre i casinò online sono in piena crescita, gli appassionati abbiano un po’ abbandonato l’idea del casinò classico. Il giocatore più avvezzo alla tecnologia ha, infatti, grazie a portali affidabili, vasta scelta online cui fare riferimento per scegliere la piattaforma migliore. Proprio per questa ragione, ci sono sempre più imprenditori che accoppiano l’atmosfera elegante del casinò reale con l’alta cucina per momenti indimenticabili non solo di gioco.

Ecco, quindi, che l’idea di Borghese è diventata, subito, vincente con prenotazioni chiuse per i mesi successivi e tanta curiosità. Una conquista questa sia per gli appassionati di cucina gourmet che per i tanti giocatori di giochi da casinò che amano, soprattutto in un posto magico come Ca’ Vendramin, unire una bella giocata a un ottimo piatto. Certo, il gioco digitale ha un bacino immenso, con una gestione impeccabile da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli delle licenze di Stato. Vero è che c’è sempre il pericolo di qualche truffa ma se si gioca su siti legali questo è impossibile. A questo punto la domanda è lecita: perché non unire l’utile e il dilettevole e passare un piacevole weekend a Venezia tra giochi e piatti gustosi?

Borghese: quando la cucina tradizionale diventa gourmet

Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet e Gigi Borghese, ha vissuto, negli ultimi anni, un successo televisivo molto importante. Con il suo show Quattro Ristoranti, all’ottava edizione, ha permesso a molti italiani di scoprire piccoli ristoranti e trattorie in tutta Italia, anche in borghi sconosciuti ai più. La sua carriera televisiva, però, non lo ha mai distratto dalla sua passione per la cucina e ha aperto, in alcune città italiane, ristoranti in cui propone la sua idea di cucina: cucina tradizionale sì, semplice ma fatta bene, con tutti i crismi di un ristorante stellato. Se si ha voglia, quindi, di assaggiare una cacio e pepe fatta bene, una carbonara di alto livello, non si può che pensare di andare da Alessandro, romano doc con la passione per la cucina laziale soprattutto.

L’idea, comunque, di mettere insieme ristorante e casinò è già nota. Abbiamo il Lago di Julian Serrano, all’interno del Bellagio di Las Vegas, che ha guadagnato la sua prima Stella Michelin nel 2002. Altro ristorante famosissimo è il Golden Flower nel Wynn Resort di Macao, la Las Vegas asiatica. Parliamo di un ristorante di cucina contemporanea, in questo caso, che non dimentica i piatti tradizionali cinesi. The Boathouse Lounge, all’interno del Westin Dragonara Resort a Malta, è un ristorante di tapas gourmet all’interno del casinò. Il Club, invece, si trova all’interno del Fallsview Casino Resort nella parte canadese delle Cascate del Niagara, inserito in un hotel a 4 stelle con più di 3500 slot machine e 130 tavoli da gioco.