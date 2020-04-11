BORSE DI STUDIO: FORSE A BREVE I PAGAMENTI - AVVISO IMPORTANTE

Dopo il nostro articolo a seguito delle Vostre giuste segnalazioni, abbiamo il piacere di comunicare che la situazione delle Borse di Studio si è sbloccata. La Città Metropolitana di concerto con la b...

Dopo il nostro articolo a seguito delle Vostre giuste segnalazioni, abbiamo il piacere di comunicare che la situazione delle Borse di Studio si è sbloccata. La Città Metropolitana di concerto con la banca Unicredit, il 17 marzo aveva bloccato i pagamenti per evitare afflusso di persone nelle filiali. In seguito alle nostre segnalazioni e altre, Salvo Pogliese e l’Ufficio Ragioneria hanno deciso di procedere al pagamento con le modalità qui riportate, e comunicateci in data 10 aprile.

Saranno erogate attraverso il codice Iban le borse di studio agli studenti, virtuosi e a carico di famiglie con basso reddito, inseriti nelle graduatorie degli anni 2014/2015 e 2015/2016.

La decisione è stata presa dalla ragioneria generale dell’Ente e dall’Unicredit a seguito di una disposizione urgente del sindaco metropolitano Salvo Pogliese che con grande sensibilità ha così voluto sbloccare i pagamenti dovuti a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche. Il pagamento era stato sospeso lo scorso 17 marzo a causa dell’emergenza sanitaria che limita i movimenti delle persone e, quindi, gli accessi agli sportelli bancari a tutela della sicurezza dei clienti e dei dipendenti delle banche.

I destinatari delle borse di studio dovranno fornire il proprio codice IBAN alla Città Metropolitana di Catania all’indirizzo mail: [email protected]

La banca, inoltre, metterà disposizione un’ampia gamma di rapporti dedicati ai giovani, attivabili in modalità self, che consentono di avere il codice IBAN. Per quanti non abbiano la possibilità di fornirsi di codice IBAN, UniCredit consentirà l'accesso alle proprie filiali secondo un calendario, concordato con la Città Metropolitana di Catania, per il pagamento alla cassa.

Il calendario dei pagamenti delle borse di studio sarà affisso in tutte le filiali di UniCredit della provincia di Catania e sarà inserito nei canali di comunicazione della Città Metropolitana di Catania. UniCredit, al fine di assicurare massima diffusione, provvederà a esporre la presente comunicazione in tutte le filiali della provincia di Catania.

IL DIRETTORE DI www.95047.it Luigi Saitta