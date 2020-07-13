BOSCHETTO DELLA PLAYA, ONLINE LE DOMANDE PER IL PRELIEVO GRATUITO DEL LEGNAME DA POTATURE

Il legname prodotto dagli interventi di riqualificazione del Boschetto della Playa sarà ceduto gratuitamente, per uso domestico, a quanti ne faranno richiesta al Comune di Catania. “Un intervento di s...

Il legname prodotto dagli interventi di riqualificazione del Boschetto della Playa sarà ceduto gratuitamente, per uso domestico, a quanti ne faranno richiesta al Comune di Catania. “Un intervento di sana gestione secondo canoni di massima trasparenza -hanno spiegato il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella- nell’ottica del riutilizzo di un bene importante come la legna da ardere per usi domestici. Facciamo risparmiare al Comune le spese di smaltimento e sosteniamo le famiglie e le associazioni che hanno scopi sociali, aiutandoli concretamente nel rispetto dell’ambiente”

Nella home page del sito istituzionale www.comune.catania.it sono pubblicati l'avviso pubblico e il modulo di domanda predisposto dalla Direzione comunale Politiche per l’ambiente – Servizio tutela e gestione del verde pubblico.

I materiali legnosi messi a disposizione sono prodotti dalle attività di abbattimenti e potature delle alberature, diverse centinaia, in gran parte già effettuate a cura del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, in accordo con il Comune, per la riqualificazione del boschetto e al fine di eliminare le condizioni di pericolo incendio venutesi a creare all'interno del boschetto.

La cessione gratuita della legna a favore della cittadinanza è stata disposta dall'Amministrazione Pogliese “ritenuto tra l'altro economicamente vantaggioso cedere, piuttosto che conferire in discarica, con elevati costi per le casse del comune, le consistenti quantità di masse legnose prodotte, in prevalenza cippato di tronchi di Pinus pinea adatto all'uso domestico”.

Le domande dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] entro le ore 12 del 31 agosto prossimo.

Le assegnazioni della legna saranno effettuate secondo l'ordine cronologico delle domande, con priorità per le associazioni di volontariato e i residenti nel comune di Catania. Il materiale potrà essere prelevato solo dopo il ricevimento della mail di conferma da parte del Servizio Tutela e Gestione Verde Pubblico; le consegne avverranno il giovedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, all'ingresso zona area bambinopoli del Boschetto Playa.