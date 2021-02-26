95047

BOZZA NUOVO DPCM, PISCINE E PALESTRE CHIUSE FINO AL 6 APRILE, SCUOLE SUPERIORI IN PRESENZA AL 50%.

Chiudono barbieri e parrucchieri nelle zone rosse. E' una delle poche novità contenuta nella bozza del nuovo Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni. "Sono sospese le attività inerenti servizi all...

26 febbraio 2021 20:23
Chiudono barbieri e parrucchieri nelle zone rosse. E' una delle poche novità contenuta nella bozza del nuovo Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni. "Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24", tra parentesi però è riportato che dall’"allegato 24 vengono eliminati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere"

