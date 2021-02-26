BOZZA NUOVO DPCM, PISCINE E PALESTRE CHIUSE FINO AL 6 APRILE, SCUOLE SUPERIORI IN PRESENZA AL 50%.

Chiudono barbieri e parrucchieri nelle zone rosse. E' una delle poche novità contenuta nella bozza del nuovo Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni. "Sono sospese le attività inerenti servizi all...

A cura di Redazione 26 febbraio 2021 20:23

Condividi