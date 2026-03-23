🔴 BREAKING REFERENDUM 2026, EXIT POLL: NO IN LIEVE VANTAGGIO
🔴 BREAKING REFERENDUM 2026, EXIT POLL: NO IN LIEVE VANTAGGIO
Urne chiuse alle ore 15 per il referendum costituzionale 2026 e arrivano i primi dati dagli exit poll diffusi dalla Rai.
Secondo le prime rilevazioni, il NO sarebbe in lieve vantaggio, anche se il margine resta molto ristretto.
📊 Exit poll Rai
❌ NO: tra il 49% e il 53%
✅ SI: tra il 47% e il 51%
Un quadro che evidenzia un vero e proprio testa a testa tra le due opzioni, con una forbice che lascia ancora spazio a possibili ribaltamenti.
Gli exit poll, raccolti all’uscita dei seggi, rappresentano una prima indicazione dell’orientamento degli elettori ma non costituiscono risultati ufficiali.
Lo scrutinio è già in corso in tutta Italia e nelle prossime ore arriveranno i dati reali che confermeranno o smentiranno le proiezioni.