BRESCIA: MACCHINISTI UBRIACHI, TRENO CON PASSEGGERI FERMATO IN STAZIONE
l treno Frecciarossa 9604 delle 5.17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli è stato soppresso perché i macchinisti sono stati trovati ubriachi.
A lanciare la segnalazione è stato il capotreno.
Sul posto è intervenuta la Polfer insieme con la Polstrada che hanno sottoposto al test dell'etilometro i macchinisti.
Un macchinista è risultato positivo mentre il secondo ha chiesto l'intervento dei medici del 118.
I 65 passeggeri sono stati trasferiti in treno alla stazione Milano Centrale per poi proseguire su un altro Frecciarossa per Napoli.