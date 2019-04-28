95047

BRESCIA: MACCHINISTI UBRIACHI, TRENO CON PASSEGGERI FERMATO IN STAZIONE

l treno Frecciarossa 9604 delle 5.17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli è stato soppresso perché i macchinisti sono stati trovati ubriachi.A lanciare la segnalazione è stato il capotreno.Sul po...

A cura di Redazione Redazione
28 aprile 2019 20:23
BRESCIA: MACCHINISTI UBRIACHI, TRENO CON PASSEGGERI FERMATO IN STAZIONE -
Oltre 95047
Condividi

l treno Frecciarossa 9604 delle 5.17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli è stato soppresso perché i macchinisti sono stati trovati ubriachi.

A lanciare la segnalazione è stato il capotreno.

Sul posto è intervenuta la Polfer insieme con la Polstrada che hanno sottoposto al test dell'etilometro i macchinisti.

Un macchinista è risultato positivo mentre il secondo ha chiesto l'intervento dei medici del 118.

I 65 passeggeri sono stati trasferiti in treno alla stazione Milano Centrale per poi proseguire su un altro Frecciarossa per Napoli.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047