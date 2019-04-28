BRESCIA: MACCHINISTI UBRIACHI, TRENO CON PASSEGGERI FERMATO IN STAZIONE

l treno Frecciarossa 9604 delle 5.17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli è stato soppresso perché i macchinisti sono stati trovati ubriachi.A lanciare la segnalazione è stato il capotreno.Sul po...

A cura di Redazione 28 aprile 2019 20:23

