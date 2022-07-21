Brigantony ricoverato in ospedale, la figlia Alessia: “Situazione molto grave”

Il noto cantautore catanese Antonino Caponnetto, alias Brigantony, si trova ricoverato in rianimazione. A renderlo noto sui social è stata la figlia Alessia.“Carissimi fans purtroppo non è il vostro c...

Il noto cantautore catanese Antonino Caponnetto, alias Brigantony, si trova ricoverato in rianimazione. A renderlo noto sui social è stata la figlia Alessia.

“Carissimi fans purtroppo non è il vostro caro Maestro che scrive, ma sua figlia! Avrei voluto mantenere la situazione di salute di mio padre privata ed in famiglia, ma purtroppo si sa, con i social ormai di privato non c’è più nulla… Non si rispetta più nemmeno il dolore delle persone!

Prima che qualche maniaco della tastiera scriva una miriade di cazzate, come ho già letto in queste ore, su ciò che sta succedendo, meglio lo spieghi io.

Il Maestro da lunedì è ricoverato in rianimazione, purtroppo la situazione è molto grave😢… Già aveva problemi di salute, ma non c’entrano, o per lo meno c’entrano in parte con questa brutta situazione che si è creata.

Al momento siamo in attesa di nuove e buone notizie… e spero che finisca in meglio e in breve tempo questa brutta cosa…Spero di darvi notizie migliori più avanti. Ringrazio infinitamente il calore di tutti i fans che stanno soffrendo per la situazione salutare di mio padre.

Per le tante persone che ogni giorno mi chiedono calorosamente di lui. Vi abbraccio tutti, Alessia”.