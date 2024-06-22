BRILLANTI RISULTATI PER I GIOVANI AGONISTI DELLA AQUOS PATERNÒ AL CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI B

Brillanti Risultati per i Giovani Agonisti della Aquos Piscina Comunale Paternò al Campionato Regionale Esordienti BNel fine settimana del 15-16 giugno, i piccoli agonisti della Aquos Piscina Comunale...

Brillanti Risultati per i Giovani Agonisti della Aquos Piscina Comunale Paternò al Campionato Regionale Esordienti B

Nel fine settimana del 15-16 giugno, i piccoli agonisti della Aquos Piscina Comunale Paternò hanno partecipato con grande entusiasmo al Campionato Regionale Esordienti B, svoltosi presso la piscina del Kiran Club a Caltagirone.

Sono stati due giorni intensi di gare, che hanno visto la squadra conquistare il terzo gradino del podio, dietro le squadre Poseidon e Idra Nuoto.

Le prestazioni degli atleti sono state eccellenti, nonostante il numero limitato di allenamenti in una piscina da 50 metri. Tra i risultati più notevoli si segnalano:

Orfanó Ginevra :

: Oro 200 rana

Argento 100 rana

Alecci Samuele :

: Oro 50 farfalla

Conti Francesco :

: Bronzo 200 dorso

Staffetta 4x100 maschile (Alecci, Conti, Sangrigoli, Vasta):

(Alecci, Conti, Sangrigoli, Vasta): secondo posto

Questi risultati testimoniano l'impegno e la dedizione dei nostri giovani nuotatori, che hanno saputo superare le difficoltà e ottenere ottimi piazzamenti in diverse specialità.

L’appuntamento è ora per il prossimo weekend con i Campionati Regionali Esordienti A a Trapani, dove i gli atleti saranno pronti a dare il massimo e a continuare a portare in alto i colori della società.