BRILLANTI RISULTATI PER I GIOVANI AGONISTI DELLA AQUOS PATERNÒ AL CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI B
Brillanti Risultati per i Giovani Agonisti della Aquos Piscina Comunale Paternò al Campionato Regionale Esordienti BNel fine settimana del 15-16 giugno, i piccoli agonisti della Aquos Piscina Comunale...
Brillanti Risultati per i Giovani Agonisti della Aquos Piscina Comunale Paternò al Campionato Regionale Esordienti B
Nel fine settimana del 15-16 giugno, i piccoli agonisti della Aquos Piscina Comunale Paternò hanno partecipato con grande entusiasmo al Campionato Regionale Esordienti B, svoltosi presso la piscina del Kiran Club a Caltagirone.
Sono stati due giorni intensi di gare, che hanno visto la squadra conquistare il terzo gradino del podio, dietro le squadre Poseidon e Idra Nuoto.
Le prestazioni degli atleti sono state eccellenti, nonostante il numero limitato di allenamenti in una piscina da 50 metri. Tra i risultati più notevoli si segnalano:
- Orfanó Ginevra:
- Oro 200 rana
- Argento 100 rana
- Alecci Samuele:
- Oro 50 farfalla
- Conti Francesco:
- Bronzo 200 dorso
- Staffetta 4x100 maschile (Alecci, Conti, Sangrigoli, Vasta):
- secondo posto
Questi risultati testimoniano l'impegno e la dedizione dei nostri giovani nuotatori, che hanno saputo superare le difficoltà e ottenere ottimi piazzamenti in diverse specialità.
L’appuntamento è ora per il prossimo weekend con i Campionati Regionali Esordienti A a Trapani, dove i gli atleti saranno pronti a dare il massimo e a continuare a portare in alto i colori della società.