BRINDISI, COPPIA TROVA CARCASSA DI TOPO IN UNA CONFEZIONE DI WAFER

Parti della carcassa di un topo sono state trovate all'interno di una confezione di wafer acquistata in un supermercato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.A denunciare l'accaduto ai carab...

18 settembre 2024 17:32
Parti della carcassa di un topo sono state trovate all'interno di una confezione di wafer acquistata in un supermercato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stata una coppia che aveva comprato i wafer.

La donna, dopo aver dato un primo morso al biscotto, ha avvertito subito un sapore strano, confermato poi anche dal marito. Guardando sul fondo della confezione, su cui è stato trovato un piccolo foro, si sono poi accorti che c'erano alcune parti del topo.

Per lo choc la donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Del caso si stanno occupando i militari della compagnia di Francavilla Fontana e dei Nas.

Verifiche sono in corso anche da parte dell'Asl Brindisi.

