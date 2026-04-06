Brindisi senza carburante per gli aerei: stop ai rifornimenti fino a domani alle 12. Limitazioni anche a Pescara e Reggio Calabria

Emergono criticità nel rifornimento di carburante negli aeroporti italiani proprio nel giorno di Pasquetta. Come riporta l’ANSA, diversi scali stanno affrontando una carenza di cherosene (Jet A1) che sta già comportando limitazioni operative e misure straordinarie.

📍 Situazione più critica a Brindisi

Lo scalo di Aeroporto di Brindisi risulta attualmente senza jet fuel.

Le autorità aeroportuali hanno invitato i vettori a non effettuare rifornimento sul posto, chiedendo invece di imbarcare carburante sufficiente già dallo scalo di partenza.

👉 La limitazione è prevista almeno fino alle ore 12 di martedì 7 aprile

👉 Garantiti solo:

voli di Stato

missioni SAR (ricerca e soccorso)

voli sanitari

⚠️ Limitazioni anche a Pescara e Reggio Calabria

Problemi anche in altri aeroporti italiani:

Aeroporto di Pescara

Disponibile una sola autobotte da 20.000 litri fino all’8 aprile (ore 10 circa)

Aeroporto di Reggio Calabria

Carburante contingentato fino al 7 aprile ore 11

👉 massimo 3.000 litri per aeromobile

🔎 Già segnalazioni nei giorni scorsi

La situazione non è nuova: nelle ultime 48 ore erano già emerse difficoltà negli aeroporti di:

Milano Linate

Bologna

Treviso

Venezia

Le criticità sarebbero legate a problemi del fornitore Air BP Italia.

🚨 Possibili disagi

Al momento non si segnalano cancellazioni di massa, ma il rischio è concreto:

ritardi nei voli

riorganizzazione delle tratte

rifornimenti effettuati in aeroporti alternativi

La situazione resta in evoluzione e potrebbe avere ripercussioni sul traffico aereo nazionale nelle prossime ore.

Notizia in aggiornamento.