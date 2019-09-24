BROLO, ANZIANA 90ENNE AGGREDITA E DERUBATA IN CASA: È GRAVE

A distanza di una settimana dall'aggressione di una 90enne a Messina, nella zona di via Tommaso Cannizzaro, all'interno della propria abitazione, un episodio simile e altrettanto inquietante è accadut...

A distanza di una settimana dall'aggressione di una 90enne a Messina, nella zona di via Tommaso Cannizzaro, all'interno della propria abitazione, un episodio simile e altrettanto inquietante è accaduto nelle scorse ore a Brolo.

Un'altra 90 enne, residente nell'area di via Messina, in pieno centro abitato, è stata trovata poco dopo mezzanotte ancora imbavagliata, da una vicina, insospettita dalla porta spalancata. Sul posto i carabinieri di Brolo e Patti.

La donna è stata subito ricoverata in ospedale. Il piccolo centro è totalmente scosso, le forze dell'ordine sono a lavoro per trovare gli autori del gesto.

L'anziana è stata picchiata, legata e derubata. Le sue condizioni vengono costantemente monitorare all'ospedale Barone Romeo di Patti, dove è stata trasportata a bordo di un'ambulanza del 118.