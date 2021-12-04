BROLO: SI RIBALTA E FINISCE NEL DIRUPO, 83ENNE ESTRATTA DALLE LAMIERE MIRACOLOSAMENTE VIVA

Incidente questa mattina, 04 Dicembre 2021 sulla strada provinciale Brolo – Ficarra.Intorno alle ore 11, i vigili del fuoco del Distaccamento di Patti (Me) sono intervenuti prontamente per estrarre da...

Incidente questa mattina, 04 Dicembre 2021 sulla strada provinciale Brolo – Ficarra.

Intorno alle ore 11, i vigili del fuoco del Distaccamento di Patti (Me) sono intervenuti prontamente per estrarre dalle lamiere una anziana signora di 83 anni dalla propria vettura che accidentalmente ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, mentre percorreva la strada provinciale nuova Brolo-Ficarra (Me), ribaltandosi.

Sarà un caso ma visto che oggi è la ricorrenza della Santa patrona dei Vigili del fuoco, Santa Barbara, la donna è uscita indenne dall'automobile; la stessa è stata subito affidata alle cure del 118 giunto anche sul luogo dell'accaduto.

L'intervento è terminato alle ore 12.