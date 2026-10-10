Bronte, aggredisce l’ex fidanzata davanti alla madre e le ruba il cellulare: denunciato 26enne

Il giovane non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe seguito l’ex fidanzata mentre era in auto con la madre.

È stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Bronte un 26enne del posto, ritenuto, sulla base degli elementi raccolti e fatti salvi gli ulteriori accertamenti nella competente sede giudiziaria, coinvolto in una rapina ai danni dell’ex compagna.

L’intervento dei Carabinieri è scattato a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa relativa a una violenta lite in corso tra due ex fidanzati, lungo una pubblica via di Bronte. I militari della Stazione di Castiglione di Sicilia sono intervenuti tempestivamente, raccogliendo le prime informazioni per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, la ragazza era in auto con la madre quando sarebbe stata improvvisamente raggiunta dall’ex compagno, con il quale aveva interrotto la relazione qualche settimana prima, a causa della morbosa gelosia del giovane.

Lui, però, non si sarebbe rassegnato e quindi l’avrebbe seguita attendendo che l’utilitaria si fermasse. A quel punto sarebbe sbucato improvvisamente da un’aiuola e, dopo aver aperto con forza lo sportello dove era seduta la ragazza, avrebbe preteso che lei gli consegnasse il telefono cellulare.

Di fronte al rifiuto della ex, il 26enne sarebbe balzato sui sedili posteriori dell’abitacolo, posizionandosi alle sue spalle, e avrebbe iniziato a insultarla e minacciarla, arrivando a strattonarla per il collo.

La madre, che si trovava alla guida, sarebbe intervenuta immediatamente in difesa della figlia, tentando di fermare il giovane, ma lui sarebbe riuscito a strappare il telefono dalle mani dell’ex compagna, per poi scappare.

Le ricerche sono state immediatamente diramate a tutte le pattuglie in circuito e, poco dopo, i Carabinieri della Radiomobile di Randazzo sono riusciti a rintracciare il 26enne, che aveva ancora con sé il cellulare della ragazza.

Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi raccolti e ferma restando la necessità di ulteriori verifiche in sede giudiziaria, il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per rapina.

La vicenda fa luce sul fatto che la fine di una relazione sentimentale deve essere sempre rispettata, senza che la delusione o la gelosia possano tradursi in comportamenti intimidatori o violenti.

Nessuno può pretendere di decidere della vita dell’altra persona, né considerarla una proprietà da controllare o trattenere contro la sua volontà.

La gelosia, quando si trasforma in possesso e prevaricazione, non è una manifestazione d’amore, ma un atteggiamento che compromette il rapporto e può sfociare in condotte gravi, come quelle ricostruite dai Carabinieri in questa vicenda.