BRONTE: Auto contro moto, una donna trasportata in elisoccorso
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, sulla strada statale 284, nel tratto compreso tra Adrano e Bronte, in contrada Quattro miglia.Per cause ancora da chiarire, un’automobile ha co...
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, sulla strada statale 284, nel tratto compreso tra Adrano e Bronte, in contrada Quattro miglia.
Per cause ancora da chiarire, un’automobile ha colpito in pieno una motocicletta su cui viaggiavano un uomo e una donna.
Ad avere la peggio sarebbe stata la donna, trasferita in elicottero all’ospedale Cannizzaro. Avrebbe riportato ferite piuttosto serie e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è invece stato trasportato al nosocomio di Biancavilla.
L’incidente, come spiega un comunicato, ha costretto l’Anas a chiudere in quel punto la strada statale 284 fino alle 19.45, in entrambe le direzioni di marcia.
Al momento, nonostante la riapertura della statale, permangono rallentamenti.