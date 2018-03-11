95047

BRONTE: Auto contro moto, una donna trasportata in elisoccorso

A cura di Redazione Redazione
11 marzo 2018 21:52
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, sulla strada statale 284, nel tratto compreso tra Adrano e Bronte, in contrada Quattro miglia.

Per cause ancora da chiarire, un’automobile ha colpito in pieno una motocicletta su cui viaggiavano un uomo e una donna.

Ad avere la peggio sarebbe stata la donna, trasferita in elicottero all’ospedale Cannizzaro. Avrebbe riportato ferite piuttosto serie e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è invece stato trasportato al nosocomio di Biancavilla.

L’incidente, come spiega un comunicato, ha costretto l’Anas a chiudere in quel punto la strada statale 284 fino alle 19.45, in entrambe le direzioni di marcia.

Al momento, nonostante la riapertura della statale, permangono rallentamenti.

 

