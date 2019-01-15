BRONTE: BLITZ DEI CARABINIERI, 12 ARRESTI

Su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, nelle prime ore del mattino, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati da unità cinofile, da militari dello Squadro...

Su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, nelle prime ore del mattino, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati da unità cinofile, da militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia nonché da un elicottero del 12° NEC, hanno dato esecuzione, in Bronte ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini Preliminari nei confronti di 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento trae origine da una complessa indagine condotta dalla Compagnia Carabinieri di Randazzo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, mediante attività tecniche e servizi di osservazione sul territorio, che consentiva di accertare l’esistenza di un’organizzazione ben strutturata finalizzata alla detenzione e vendita di sostanza stupefacente di tipo marijuana nella città di Bronte e territori limitrofi.

L’attività si è svolta nell’arco temporale tra il mese di febbraio e il mese di novembre 2017 e haconsentito di monitorare le dinamiche della piazza di spaccio, definendo i ruoli ricoperti, le modalità nonché i luoghi dove veniva occultata la sostanza stupefacente. Si è accertato a tale proposito che la sostanza era custodita presso immobili rurali e terreni in modo da eludere gli accertamenti in ordine alla riconducibilità dello stupefacente all’organizzazione in caso di sequestro.

Lo stupefacente, che proveniva da vari canali di approvvigionamento, riferibili sia a Paesi limitrofi sia ai quartieri Librino e Villaggio Sant’Agata della città di Catania, veniva poi rivenduto nel territorio brontese con ricavi notevoli, derivanti dal fatto che gli indagati, esercitando un ruolo dominante sul territorio nel traffico di stupefacenti, erano in grado di determinare il prezzo di ogni singola dose di sostanza spacciata.

Tutti i 12 soggetti sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e si identificano in:

I NOMI

1. GULLOTTI Andrea, nato a Bronte (CT) il 02/02/1990 (con la qualifica di capo e promotore dell’associazione);

2. PARISI Giuseppe, nato a Biancavilla (CT) il 14/06/1985 (con la qualifica di organizzatore);

3. MONTAGNO CAPPUCCINELLO Federico, inteso “Berlusconi”, nato a Bronte (CT) il 26/06/1990;

4. CURRENTI Enzo, inteso “Enzino”, nato a Bronte (CT) il 17/08/1991;

5. SPITALERI Alex, inteso “becchino”, nato a Bronte (CT) il 24/10/1994;

6. CAVALLARO Patrizio, nato a Bronte (CT) il 20/05/1995;

7. MERLO Gaetano, nato a Bronte (CT) il 11/12/1986;

8. MARULLO Dario, nato a Bronte (CT) il 12/09/1992;

9. SCIAVARRELLO Luana, nata a Bronte (CT) il 02/02/1990;

10. LEANZA Giuseppe, inteso “Peppe a’ mafia”, nato a Bronte (CT) il 18/06/1978;

11. CIMBALI Giosuè, nato a Bronte (CT) il 11/11/1980;

12. FICHERA Giannunzio, nato a Bronte (CT) il 04/10/1996;