BRONTE, BLITZ DEI CARABINIERI A SCUOLA: SCOVATI SPINELLI E GRINDER NEI BAGNI

Continua senza sosta l’attività di controlli straordinari del territorio, condotta in linea con le indicazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, volte alla prevenzione e alla repressione dell’illegalità diffusa. Particolare attenzione viene riservata agli ambienti scolastici, luoghi di formazione e crescita per i giovani, affinché possano rimanere spazi sempre sicuri.

In questa prospettiva, l’attenzione si è focalizzata questa volta su un’attività all’interno di un istituto scolastico, finalizzata a reprimere lo spaccio e l’uso di stupefacenti tra gli studenti.

Recentemente, infatti, i militari della Compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno effettuato un’operazione mirata presso un Istituto Superiore di Bronte. L’intervento è stato realizzato con la favorevole e concordata volontà del dirigente scolastico, che ha collaborato attivamente per garantire la massima efficacia dell’operazione e la sicurezza degli studenti.

Il controllo ha riguardato classi, corridoi, bagni, cortile e altre aree comuni dell’istituto, con l’obiettivo di individuare ed eliminare eventuali presenze di sostanze stupefacenti.

Determinante si è rivelato ancora una volta l’infallibile fiuto di “King”, il pastore tedesco addestrato per la ricerca di droga. Grazie al suo straordinario fiuto e alla sinergia con il suo conduttore ha scovato, ben nascosti nelle aree comuni della scuola – in particolare nei bagni e nel cortile – due grinder (trita-erba), alcuni spinelli, già confezionati e una confezione di tabacco contenente cartine e tracce di marijuana.

È probabile che la sostanza sia stata rapidamente abbandonata da ignoti nel tentativo di eludere i controlli, resi ancora più incisivi dalla presenza dell’unità cinofila.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato per la successiva distruzione. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri, in stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche etnee, per contrastare con fermezza il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, riaffermando l’importanza della cultura della legalità e della sicurezza all’interno delle scuole.