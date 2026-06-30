Bronte, blitz dei NAS in un locale: carenze igieniche, alimenti non conformi e multa da 2.000 euro

Durante l’ispezione dei Carabinieri e dei NAS riscontrate carenze igienico-sanitarie, irregolarità HACCP e prodotti alimentari gestiti in modo non conforme: sanzione da 2.000 euro.

Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i Carabinieri della Stazione di Maniace, con il supporto specialistico del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Catania, hanno eseguito un'ispezione igienico-sanitaria presso un esercizio commerciale operante nel territorio di Bronte.

L'attività ha interessato un'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, consentendo di accertare diverse irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e documentale.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno riscontrato carenze strutturali e igieniche nei locali destinati alla preparazione e alla lavorazione degli alimenti, nonché criticità riguardanti le procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente. In particolare, sono state rilevate irregolarità relative al piano di autocontrollo aziendale (HACCP), obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare, e sono state riscontrate modalità di conservazione e gestione di alcuni prodotti alimentari non conformi alle prescrizioni di legge.

Sono emerse, inoltre, ulteriori irregolarità concernenti la documentazione amministrativa e la gestione di alcuni spazi esterni dell'attività, per le quali sono stati interessati gli enti competenti.

Per le violazioni amministrative accertate è stata contestata al titolare una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, mentre gli ulteriori accertamenti di competenza saranno eseguiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

I controlli condotti dai Carabinieri territoriali e dai militari specializzati del NAS rappresentano uno strumento fondamentale per assicurare elevati standard di sicurezza alimentare, tutelare la salute dei cittadini e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori economici che rispettano le regole. L'attività di vigilanza nel settore continuerà con ulteriori verifiche su tutto il territorio provinciale, al fine di prevenire situazioni di rischio e assicurare il rispetto della normativa a tutela dei consumatori.