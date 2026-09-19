Bronte, cade dalla bici e aggredisce medico e due soccorritori del 118 intervenuti per aiutarlo
Il medico e i due componenti dell’equipaggio del 118 di Bronte sono stati aggrediti durante un intervento. L’Asp di Catania: «Colpire un soccorritore significa colpire chi è lì per aiutare».
La Direzione aziendale dell’Asp di Catania esprime ferma condanna per l’aggressione subita dal medico e dai due soccorritori del 118 di Bronte e manifesta piena solidarietà ai professionisti coinvolti.
Il direttore sanitario aziendale, Giovanni Francesco Di Fede, ha contattato personalmente il medico aggredito per informarsi sulle condizioni di salute sue e degli altri componenti dell’equipaggio ed esprimere, a nome del direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, la vicinanza e la solidarietà di tutta l’Asp di Catania.
«Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza nei confronti di chi opera quotidianamente per tutelare la salute e la vita delle persone. Ai professionisti coinvolti rinnoviamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento. Episodi come questo richiamano tutti a una maggiore consapevolezza del valore del lavoro svolto dagli operatori dell’emergenza e dell’importanza del rispetto nei confronti di chi interviene per prestare soccorso. Aggredire un soccorritore significa colpire chi è lì per aiutare».