Bronte, cade dalla bici e aggredisce medico e due soccorritori del 118 intervenuti per aiutarlo

Il medico e i due componenti dell’equipaggio del 118 di Bronte sono stati aggrediti durante un intervento. L’Asp di Catania: «Colpire un soccorritore significa colpire chi è lì per aiutare».

A cura di Redazione 19 settembre 2026 16:06

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