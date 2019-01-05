BRONTE: CISTERNA DI BENZINA, SBANDA SUL MANTO STRADALE GHIACCIATO

Nel tardo pomeriggio di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano è intervenuta sulla SS 284 (V.le Catania) a Bronte (CT), per l'incidente autonomo di una cisterna con rimorchi...

Nel tardo pomeriggio di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano è intervenuta sulla SS 284 (V.le Catania) a Bronte (CT), per l'incidente autonomo di una cisterna con rimorchio che trasportava benzina. Verosimilmente, a causa della neve e del ghiaccio che ricopriva il manto stradale, il conducente ha perso il controllo del mezzo che, nell'usare fuori strada, ha travolto alcuni pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale che si sono incastrati sotto la motrice. La squadra dei vigili del fuoco, utilizzando dei gruppi da taglio oleodinamici, ha dunque dovuto effettuare dei tagli per liberare la motrice e poter rimettere il mezzo pesante in carreggiata. Il conducente del mezzo è rimasto illeso e non risultano esserci altri automezzi coinvolti.