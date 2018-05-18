BRONTE: Confisca di beni a elemento di spicco della criminalità locale
L’Autorità giudiziaria procedente ha disposto la confisca definitiva dei beni, stimati in oltre 500 mila euro, già sottoposti a sequestro nel dicembre 2016 in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale etneo, su proposta avanzata dal Direttore della Dia, in sinergia con la Procura distrettuale antimafia di Catania, diretta dal Procuratore Carmelo Zuccaro.
