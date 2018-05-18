95047

BRONTE: Confisca di beni a elemento di spicco della criminalità locale

Dalle prime ore della mattinata odierna, la Dia di Catania sta dando esecuzione ad un decreto di confisca irrevocabile di beni, emesso dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - nei confronti di Salvà Gagliolo Antonio, del 1980, ritenuto elemento di spicco della criminalità Brontese.

18 maggio 2018 09:02
Sezione Misure di Prevenzione - nei confronti di Salvà Gagliolo Antonio, del 1980, ritenuto elemento di spicco della criminalità Brontese.

L’Autorità giudiziaria procedente ha disposto la confisca definitiva dei beni, stimati in oltre 500 mila euro, già sottoposti a sequestro nel dicembre 2016 in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale etneo, su proposta avanzata dal Direttore della Dia, in sinergia con la Procura distrettuale antimafia di Catania, diretta dal Procuratore Carmelo Zuccaro.

