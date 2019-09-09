BRONTE: CONTROLLI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ALLA SICUREZZA STRADALE: SEQUESTRATI NUMEROSI VEICOLI

Nell’ambito di un controllo straordinario del territorio, la Compagnia Carabinieri di Randazzo ha disposto specifiche attività alle quali hanno partecipato i militari della Stazione di Bronte e della...

Nell’ambito di un controllo straordinario del territorio, la Compagnia Carabinieri di Randazzo ha disposto specifiche attività alle quali hanno partecipato i militari della Stazione di Bronte e della Compagnia d’Intervento Operativo del Reggimento Sicilia.

Gli operanti hanno verificato la regolarità amministrativa di diversi esercizi commerciali ed effettuato posti di controllo per l’osservanza del codice della strada, riscontrando numerose violazioni al codice della strada, in particolare per il rispetto dell’utilizzo della cintura di sicurezza, l’utilizzo del casco protettivo e la mancanza di copertura assicurativa, per cui si è proceduto al fermo amministrativo dei mezzi.

Nel corso del servizio sono state altresì effettuate perquisizioni domiciliari e personali, a seguito delle quali un brontese 36enne è stato trovato in possesso di un “persuasivo” e robusto bastone di 70 cm., celato sotto il sedile passeggero del suo furgone ed evidentemente utilizzato dall’uomo per dirimere velocemente ogni tipo di controversia.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania.