BRONTE, CONTROLLI DEI CARABINIERI: 34ENNE POSITIVO ALL’ALCOLTEST, DENUNCIATO ANCHE IL PASSEGGERO ARMATO

Nell’ambito dei servizi di controllo nel territorio della provincia etnea, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno svolto una vasta attività di contrasto alla criminalità diffusa, nonché a garantire l’osservanza delle norme del C.d.S. da parte degli utenti della strada.

Nel corso del servizio grazie al dispiegamento di pattuglie dinamiche, in appoggio ai colleghi impegnati nei posti di controllo, l’equipaggio di una “gazzella” della Sezione Radiomobile I hanno notato in corso Umberto lo strano comportamento del conducente di una Ford Ka che, in relazione anche all’ora tarda, era infatti ormai trascorsa la mezzanotte, aveva arrestato la veloce corsa dell’autovettura dalla quale, invero, era frettolosamente sceso un passeggero direttosi verso un distributore automatico di tabacchi.

I militari hanno pertanto immediatamente provveduto ad affiancare la Ford Ka, procedendo subito dopo al controllo dei due dei quali il conducente, in particolare, emanava un forte odore inequivocabilmente correlato ad un consumo di bevande alcoliche.

L’uomo, un 34enne di Bronte, è stato sottoposto a verifica etilometrica che ha confermato i sospetti dei Carabinieri, tant’è che l’esito dello strumento ha evidenziato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dal C.d.S., motivo per il quale l’uomo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ma non era finita perché il passeggero, un 35enne anch’egli del posto, poco prima di essere sottoposto ad un’ispezione, ha spontaneamente consegnato ai militari un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri, che gli è pertanto valso il deferimento all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.