Bronte, controlli dei Carabinieri in azienda agricola: imprenditore denunciato

Controlli contro il caporalato nel settore agricolo: verifiche su 36 lavoratori, sanzionato un 63enne per violazioni sulla sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania volta contrastare il caporalato nel settore agricolo, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per un 63enne del posto, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

I Carabinieri della stazione di Bronte (CT) unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania NIL, hanno ispezionato un paio di attività commerciali riscontrando irregolarità per una di esse.

In particolare, nell’azienda riconducibile ad un 63enne di Bronte, i militari dell’Arma, al termine delle verifiche hanno riscontrato violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali l’omessa sorveglianza sanitaria per un lavoratore dipendente.

La visita medica di idoneità alla mansione consiste nel non sottoporre i lavoratori a visita medica preventiva e periodica, che si effettua entro determinate tempistiche, previste dal programma di sorveglianza sanitaria (condotta penalmente rilevante che ha determinato la denuncia all’Autorità Giudiziaria).

Al titolare dell’azienda è stata irrogata un’ammenda dell’importo di 1.423,84 euro.

Complessivamente, nelle aziende sottoposte ad ispezione, i Carabinieri hanno controllato 36 lavoratori.